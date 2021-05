Campionato Italiano Aci Karting, weekend travagliato ad Adria per Samuele Marchetti

Weekend travagliato per Samuele Marchetti nella seconda prova del Campionato Italiano Aci Karting 2021, che si è disputato sulla pista Adria International Raceway Kart. Nella prima manche del sabato qualche sportellata di troppo ha costretto al ritiro il pilota forlivese, mentre nella seconda manche è risalito fino alla diciannovesima posizione. Tuttavia nel giro di allineamento Marchetti aveva avuto un problema con lo spegnimento del motore Tm, che lo ha costretto ad alzarsi dal sedile di guida interrompendo di fatto la procedura di partenza. Per questo motivo la direzione gara ha invalidato la manche del portacolori del Racing Team Le Fonti.

Ma le delusioni non sono finite. Domenica, in Gara 1, Marchetti non è riuscito neanche a schierarsi sempre per il problema dello spegnimento del motore TM, nonostante i meccanici si siano prodigati al massimo per risolvere il problema. Risolto il problema al motore, in Gara 2 si è reso protagonista di una bella rimonta: ha inanellato ottimi giri e sorpassi, agguantando la diciottesima posizione sotto la bandiera a scacchi e staccando un ottimo tempo sul giro, migliore anche del suo compagno di squadra e di poco superiore ai primi della classifica.

Il giovane pilota romagnolo alla sua seconda gara in questa categoria ha sicuramente acquisito esperienza che gli servirà nella prima stagionale del Campionato Italiano Aci Karting nella sua categoria Kzn, che si disputerà sulla pista di Val Vibrata in provincia di Teramo il prossimo 23 maggio.