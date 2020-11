Campionato Italiano Cross Country, ottavo posto assoluto per la coppia Succi-Graffieti

Buona prestazione per i portacolori del Racing Team le Fonti Andrea Succi e Fabio Graffieti sui velocissimi sterrati senesi dell'undicesimo Tuscan Rewind Campionato Italiano Cross Country. La gara, disputata al volante del Mitsubishi L200 T1 (telaio tubolare motore Chevrolet 6200cc. benzina) preparato e assistito da R Team della famiglia Rickler di Massarosa, è stata una crescendo di prestazioni. Dopo una prima prova speciale al di sotto delle aspettative, Succi e Graffieti hanno spinto forte dalla seconda in poi, abbassando notevolmente i tempi e facendo registrare in tre prove speciali il sesto tempo assoluto, prestazioni che gli valgono gli ottimi piazzamenti nella classifica di categoria (quarto posto) e nell'assoluta (ottavo).