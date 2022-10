Campionato Italiano di Gimkana Western, forlivese sul podio. Prevale su oltre 250 cavalieri da tutt'Italia

Sale sul terzo gradino del podio il forlivese Alessandro Leoni nel Campionato Italiano di Gimkana Western, Categoria Open, organizzato da Italian Stock Horse Association presso il Guest Ranch Voghera dal 14 al 16 Ottobre 2022. "È con estrema soddisfazione che torno in Romagna con un 3° posto alla mia primissima esperienza a livello nazionale. Davanti a me, due personalità prestigiose nell’ambiente: Eros Capocchia, campione europeo, e Aronne Candela, pluricampione italiano di specialità", spiega. Leoni è al suo esordio e si è confrontato con oltre 250 cavalieri da tutta Italia: Trentino, Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, Toscana, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna.

Con lui c’è il fidato Sandyran, 16 anni, il cavallo di proprietà dell’amico fraterno Franco Romagnoli che, dopo tanto allenamento, ha dimostrato tutto il suo valore. "Sto uscendo da una fase della mia vita particolarmente dura", spiega Romagnoli. "Vedere il mio piccolo arabetto ai Campionati Italiani simulare i passaggi tipici della monta da lavoro fra barili liberi, cancelli e ostacoli, è stato un vero e proprio toccasana per corpo e mente. Non posso che ringraziare l’amico di sempre Sandro: non avrei potuto affidare il mio cavallino a nessun altro per questa avventura".

Disciplina sportiva associata e riconosciuta dal Coni, "la Gimkana Western è una prova di abilità e velocità a cavallo in cui il binomio deve eseguire nel minor tempo possibile un percorso obbligato dove sono inserite delle difficoltà. Gli ostacoli riproducono situazioni che ogni cavaliere può incontrare durante una passeggiata in campagna" racconta il Responsabile Nazionale Antonio Lamberto Del Bucchia.