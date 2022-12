Christmas Run, oltre 250 partecipanti impegnati in due percorsi

Entusiasmo e spirito natalizio hanno caratterizzato la “Christmas Run – Forlì” corsa di beneficenza a favore di Avis, organizzata da “Sport Cultura e Futuro” con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Forlì. Complessivamente sono stati 250 i partecipanti alla manifestazione, impegnati in due tipologie di percorso: una camminata breve (circa 3,5 km ) per bambini, famiglie e associazioni e pa corsa di 10 km per gli amatori della corsa. A portare il saluto dell'amministrazione comunale e' stato il sindaco Gian Luca Zattini mentre dal Vescovo Livio Corazza e' giunto un saluto incentrato sui valori del Natale. Piena soddisfazione per l'ottimo risultato e' stata espressa dal Vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo e da Letizia Balestra, responsabile dell’organizzazione.