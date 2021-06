Comincia la “seconda fase” per gli Under 15 del One Team Basket Forlì che, dopo essersi qualificati da primi nel girone di qualificazione, affronteranno la “Fase Interregionale Emilia Romagna – Marche”: l’avversario in semifinale sarà il Cab Stamura Basket Ancona, che affronterà venerdì alle 19 alla Palestra Pietralacroce e il 22 giugno al Palafiera sempre allo stesso orario. La Fase Interregionale si svolgerà al meglio delle due gare dove è consentito terminare la gara con il risultato di pareggio. Pertanto il supplementare si giocherà esclusivamente in gara 2 nei seguenti casi: pareggio sia in gara 1 che in gara 2 e risultato di gara 2 che annulli il vantaggio di gara 1. Le finali si disputeranno il 29 giugno e il 4 luglio. La prima gara sarà in casa della squadra Emilia-Romagna, in caso di accesso alla finale di 2 squadre della stessa regione, prima gara in casa della peggio classificata al termine della 1° Fase Regionale.