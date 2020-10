Conto alla rovescia per la prima del Forlì al Morgagni nell'era del covid-19

Dopo il ko nel derby contro il Rimini, il Forlì potrà subito riscattarsi mercoledì, quando al Morgagni affronterà alle 15 il Seravezza Pozzi per il recupero della prima giornata di campionato. Nel rispetto del Dpcm numero 198 del 7 agosto e grazie al supporto di tutte le autorità competenti in materia, sarà consentito accedere al “Morgagni” ad un numero massimo di mille persone, occupando il proprio posto indicato sul biglietto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

L’acquisto dei tagliandi per i settori Tribuna e Gradinata sarà possibile solo in prevendita martedì dalle 15 alle 18 nella biglietteria dello stadio Tullo Morgagni: 5 euro il prezzo della Gradinata, 10 euro per la tribuna laterale (8 euro quello ridotto) e 12 euro per quella centrale. Il giorno dell’incontro la biglietteria sarà riservata interamente al pubblico ospite. A ogni biglietto corrisponderà un posto assegnato, che dovrà essere rigorosamente occupato dal proprio titolare nel rispetto dell’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), del divieto di assembramento, del rispetto del distanziamento e di quanto altro previsto per la prevenzione al contagio al Covid 19. Nei vari accessi saranno indicati file e numeri di posto, ci sarà inoltre personale adeguato a fornire eventuali informazioni.

Il Forlì F.C. chiede "la massima collaborazione ai propri tifosi nel rispettare tutte le indicazioni contro il Covid-19" e invita i sostenitori biancorossi "ad osservare rigorosamente tutte le misure precauzionali, ad indossare la mascherina protettiva e ad evitare qualsiasi tipo di assembramento sia all’interno che all’esterno dello Stadio".