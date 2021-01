Coppa Italia, Forlì alla Final Eight col primo posto in tasca: si giocherà dal 2 aprile

Col primo posto già acquisito, la Pallacanestro Forlì 2.015 è già qualificata alle Final Eight di Coppa Italia che si disputerà dal 2 al 4 aprile (sede da stabilire). Nel "girone rosso" sono certe della qualificazione anche la Top Secret Ferrara e GeVi Napoli, mentre sicuramente non saranno della contesa Kienergia Rieti, Lux Chieti, OraSì Ravenna, Benacquista Latina, Allianz Pazienza San Severo e Stella Azzurra Roma. Le rimanenti gare valevoli per il girone di andata saranno disputate il 17 febbraio (seconda giornata di andata), il 24 febbraio (quinta giornata di andata), ed il 10 ed 11 marzo (Unieuro Forlì-Tramec Cento, Givova Scafati-Atlante Roma).

Più incerto il "girone verde", che vede la Bertram Tortona col primo posto già acquisito ed escluse matematicamente Edilnol Biella eWithU Bergamo. Le rimanenti gare valevoli per il girone di andata saranno disputate il 3 febbraio (Reale Mutua Torino-Tezenis Verona), il 17 febbraio (seconda giornata di andata), il 24 e 25 febbraio (quinta giornata di andata), il 3 marzo (Tezenis Verona-Orlandina Capo d'Orlando), il 4 marzo (BCC Treviglio-WithU Bergamo), il 10 ed 11 marzo (undicesima giornata di andata) ed il 24 marzo (Tezenis Verona-Agribertocchi Orzinuovi). Ancora da definire la data di Reale Mutua Torino-Orlandina Capo d'Orlando.