Dalla Cervese a Viale Bologna, il Giro d'Italia Under 23 attraversa il Forlivese e la città: come cambia la viabilità

Venerdì anche Forlì sarà attraversata dalla seconda tappa del Giro d'Italia Under 23. La corsa entrerà nel territorio forlivese a Casemurate alle ore 13.30 circa percorrendo tutta la via Cervese, entrando nella città di Forlì. Da qui si immetterà in via Ravegnana fino a Porta San Pietro, dove svolterà a destra in viale Vittorio Veneto proseguendo per Viale Italia fino a Porta Schiavonia. Imboccherà poi via Firenze proseguendo su via Ossi e via Del Braldo per immettersi in viale Bologna (Villanova) con direzione Faenza, uscendo dal nostro territorio alle ore 14.15 circa.

Per garantire il regolare svolgimento della corsa, sarà prevista la chiusura del percorso a partire dalle 13 per quanto riguarda la via Cervese e, a seguire lungo tutto il tracciato di gara. Rimarrà di libera percorrenza la Tangenziale per la quale è stata prevista unicamente la chiusura dell'uscita su via Ravegnana per il traffico proveniente da Faenza. Per accedere all'Ospedale Morgagni negli orari interessati dal passaggio della corsa, la Polizia Locale consiglia il percorso da v.le Dell'Appennino ( Vecchiazzano ).