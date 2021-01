Dalla sabbia della Dakar al ghiaccio delle foreste russe: nuova avventura per Andrea Schiumarini

Un cambio di registro per il pilota romagnolo che dopo due Dakar consecutive (2019 e 2020) ha deciso di sperimentare per la prima volta il ghiaccio e la neve della fredda regione di Leningrado, in Russia

“Sperimentare è il modo migliore per crescere come pilota e come persona.” Con questo spirito il forlivese Andrea Schiumarini è pronto per la nuova stagione sportiva 2021, che lo porterà su un terreno per lui completamente nuovo, quello ghiacciato della Baja Russia Northern Forest di San Pietroburgo in programma dal 4 al 7 febbraio. Un cambio di registro per il pilota romagnolo che dopo due Dakar consecutive (2019 e 2020) ha deciso di sperimentare per la prima volta il ghiaccio e la neve della fredda regione di Leningrado, in Russia.

"Aver concluso due Dakar - dichiara Schiumarini - è stato un traguardo importante per la mia carriera. A gennaio avevamo in calendario la partecipazione all’Africa Eco Race 2021, poi annullata per l’emergenza sanitaria, così con il mio team abbiamo pensato ad un nuovo programma. Cambiare completamente tipologia di gara mi è sembrato un modo perfetto per fare una nuova esperienza. La Baja Russia Northern Forest sarà un momento per sperimentare e quindi per crescere".

A navigare Schiumarini per l’appuntamento in Russia sarà un altro dakariano, il pilota di moto Jacopo Cerutti, alla sua prima esperienza in auto.

Trentuno anni, nato a Lecco, Cerutti è 5 volte Campione Italiano Assoluto Motorally ed è stato presente a ben 5 edizioni della Dakar, concludendone tre, dove ha conquistato anche un 12° posto in classifica. Prima di passare ai Rally ha corso nell’Enduro vincendo un Campionato Europeo nel 2014 e 3 Campionati Italiani Senior, partecipando anche a 4 “Six Days” di Enduro.

"Per me è un’esperienza completamente nuova - dichiara Cerutti -. Non ho mai navigato su un’auto da corsa e penso sia abbastanza simile alla moto. Almeno lo spero (sorride, ndr). Certamente dovrò imparare qualche automatismo ma sono sicuro che ci divertiremo tanto. Per una volta potrò concentrarmi esclusivamente sulla navigazione". "Sono molto contento di poter condividere questa esperienza con Jacopo - conclude Schiumarini -. Non abbiamo mai corso insieme, ma lui è un professionista e un dakariano come me. Sono certo che ci sarà una bella intesa tra noi".

L'auto

Schiumarini sarà alla guida del Mitsubishi Pajero Wrc+ preparato anche per questo appuntamento da R Team che, dopo la Dakar 2020, ha apportato migliorie legate alla meccanica del veicolo, in particolar modo sulle sospensioni posteriori e sull’elettronica attraverso una centralina in grado di erogare maggior potenza (265cv). Per la Baja Russia verranno montate gomme chiodate per via del fondo stradale di neve ghiacciata.

Il Rally Cross Country Baja Russia Northern Forest

Nata nel 2003 la Baja Russia Northern Forest si svolgerà nella regione di Leningrado dal 4 al 7 febbraio ed è l’evento di apertura del Campionato del Mondo Cross Country Bajas FIA. Dopo una prima giornata di controllo dei veicoli, da venerdì a domenica, i 450 km di prove speciali porteranno i team sulle strade affascinanti delle foreste della Regione di Leningrado, a pochi chilometri da San Pietroburgo. Una competizione relativamente giovane che ha però attirato l’attenzione di diversi piloti famosi come Christian Lavieille e Dominique Housieaux nel 2007. Nel 2018 a salire il podio della Baja Russia sarà il dakariano Nasser Al-Attiyah, in coppia con Mathieu Baumel. Per questa edizione 2021 della Baja Russia il pilota da battere è sicuramente il russo Vladimir Vasilyev.

Il quartier generale della Baja Russia Northern Forest sarà il complesso Igora Drive, un impianto di circuiti moderno e di recente costruzione che vanta un circuito Fia ed una serie di piste per rally, karting e motocross.

Clima continentale e foresta boreale

La Regione di Leningrado, denominata anche oblast', è una sezione della Russia nordoccidentale che occupa l'intera fascia costiera baltica. Il clima è tendenzialmente continentale e nei mesi invernale gli influssi atlantici possono portare anche rialzi termici, ma le temperature medie sono di circa -8° C. Solo in occasioni straordinarie le perturbazioni artiche possono lambire la zona con temperature che scendono a -35° C. Il territorio della Regione di Leningrado è tipico della taiga, la foresta boreale composta prevalentemente da conifere (pini e abeti) e betulle.