Decathlon categoria Promesse under 23: eccellente piazzamento di Francesco Amici

Eccellente piazzamento di Francesco Amici ai Campionati Italiani di Decathlon categoria Promesse under 23. E’ la suggestiva città medioevale di Fabriano ad aver accolto i migliori specialisti nazionali delle prove multiple, in un contesto unico nel suo genere, dove la nuova pista di atletica completamente azzurra, spicca in un contrasto di colori incorniciata dalle verdi colline marchigiane. A contendere l’ambito titolo 2021, si è presentato in una forma fisica impeccabile il porta colori della Libertas Atletica Forlì Francesco Amici, con la determinazione di bissare l’ottimo il risultato del 2020 nella categoria inferiore juniores, che lo ha visto inserirsi nella top ten della specialità al nono posto con 5.966 punti.

Il passaggio di categoria presenta non poche difficoltà perché Francesco, al prima anno della nuova categoria, dovrà competere con atleti più grandi di due anni, lanciare attrezzi, peso e disco, più pesanti e saltare ostacoli più alti. Tre elementi tecnici che per una struttura fisica come la sua, ricordiamo che è alto 178 cm, possono comportare non poche difficoltà tecniche. Tuttavia da quest’anno Francesco è seguito dall’ex decatleta azzurro Alberto Donati e si è presentato al via in gran spolvero, forte dei recenti miglioramenti in gara.

Dalla prima gara nei 100 metri di corsa veloce, all’ultima fatica nei 1.500 metri di resistenza, è stato un susseguirsi di personal best che l’hanno proiettano al quarto posto della classifica finale e addirittura a sfiorare il podio per soli 100 punti, che nella somma delle 10 discipline rappresentano un’inezia. Ma la vera impresa giunge inattesa e neppure velatamente auspicata, infatti con 6.296 punti il giovane decatleta ha ottenuto il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Assoluti individuali, che si svolgeranno a fine giugno a Rovereto, dove potrà condividere la pista con il ghota dell’atletica italiana. Infatti oltre a Tamberi, a Tortu, alla Japichino e tanti altri atleti azzurri, in diretta tv nelle reti Rai ci sarà anche lui, Francesco Amici, purosangue forlivese, alla sua prima esperienza nel palcoscenico d’elite dell’atletica italiana.

Questi i risultati della prima giornata in ordine di gara: 100 metri 11.44, salto in lungo 6.32, lancio del peso 11.07, salto in alto 1.68, 400 metri 52.32. Seconda giornata: 110 ostacoli 16.17, lancio del disco 32.56, salto con l’asta 3.60, lancio del giavellotto 54.07 e per finire i 1500 corsi col tempo record di 4.37.13. Ogni risultato viene rapportato ad una tabella di punteggio e il risultato finale determina la classifica del decathlon.