Decimata dagli infortuni, Unieuro ko a testa alta: la Supercoppa va a Scafati

Un primo quarto da dimenticare condanna l'Unieuro Forlì al ko nella finalissima di Supercoppa del Centenario contro Scafati. Orfana di Davide Bruttini, Jacopo Giachetti e Terrence Roderick all'ultimo dopo l'infortunio subìto nel finale contro Torino, la squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha dato il tutto per tutto, perdendo a testa alta sotto i colpi di Thomas, Culpepper e dell'ex Benvenuti col punteggio di 69-78. Con la bilancia dei favoriti dalla parte della squadra di Alessandro Finelli, i biancorossi hanno cercato di sovvertire il pronostico, giocando col cuore e cercando di far dimenticare le pesantissime assenze.

Dopo l'accelerata dei campani nel primo quarto, Forlì non si è arresa, contando sull'esperienza di Aristide Landi (17 punti, col 33% da due e 38% da tre), l'esperienza di Erik Rush (12 punti), le fiammate di Riccardo Bolpin (12 punti) ed i lampi di Yancarlos Rodriguez (17 punti). L'Unieuro, messa all'angolo, è stata costretta a forzare la distanza e questo spiega il 34% dai 6.75 frutto di un 11 su 32. E' arrivata persino a riaccendere il match ad inizio dell'ultimo quarto portandosi sul -5, ma la panchina più lunga a disposizione di coach Finelli si è rilevata decisiva.

La partita

L'Unieuro parte con Rodriguez, Rush, Natali, Dilas e Campori. Primo quarto con i biancorossi poco precisi (3 su 6 da due e 0 su 3 da tre) e Scafati avanti 6-18 a 2'10 dalla fine con gli ex Benvenuti, Culpepper e Sergio sugli scudi. La mira dai 6.75 di Forlì è da dimenticare (0/6), Scafati invece graffia e a 47 secondi dalla fine fissa il massimo vantaggio di 18 punti (8-26). A 4 secondi dalla fine Musso mette il sigillo ad un primo quarto quasi perfetto della squadra di Finelli con la tripla dell'8-29 e il 68.8% al tiro contro il 26.7% dei biancorossi.



L'inizio dei secondi dieci minuti è punto a punto, con un parziale di 8 a 4 per l'Unieuro dopo due giri di cronometro. E' Landi a prendersi la prima tripla biancorossa per il parziale di 16-33. La squadra di coach Dell'Agnello cambia l'inerzia con Landi e Bolpin, aumenta i recuperi e la precisione al tiro, e si porta a -11 (24-35). Ma non appena rientra in campo l'ex Ravenna Thomas, Scafati accelera con un gioco da 3+1 per il 23-39. Forli si aggrappa ai lampi di Rodriguez, che infila due triple di fila per il 31-43. Un parziale di 8-0 segna il nuovo allungo dei campani (33-50), interrotto dal solito Landi con una tripla e da un difficile canestro sullo scadere che fissa il parziale sul 38-50.



Palle perse ed errori al tiro, complice la buona difesa dei biancorossi, macchiano l'inizio di terzo quarto di Scafati. Rush, Rodriguez e Rush accendono la fiamma della speranza infilando tre file consecutive per il -5 (47-52). Sei punti di Benvenuti e Thomas su assist di Culpepper sanciscono il momentaneo +11. Forli forza dai 6.75 e con un tiro folle di Rodriguez torna a -8. Thomas si carica di quattro falli a 1'24, Finelli lo preserva per il finale (Natali fa 1/2). Bolpin a 40 secondi fissa il -5, ma Culpepper brucia la retina con la tripla del +8 Scafati (55-63).



L'ultimo quarto inizia con due triple per parte, con Musso a rispondere a Bolpin. E la tripla di Rossato riporta Scafati a +11. Landi e Campori con due bombe accorciano a 68-75, ma Culpepper riallunga a +9. Forlì prova a giocarsela punto a punto, la Supercoppa prende la direzione di Scafati.