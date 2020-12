Dell'Agnello: "Dobbiamo trovare il giusto equilibrio", l'Unieuro aspetta Chieti

Giornata di vigilia per la Pallacanestro 2.015, che domani affronterà la Lux Chieti Basket 1974 (Unieuro Arena, ore 18:00), in quella che sarà, da calendario, la sesta giornata del girone rosso. Questa mattina coach Sandro Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa: “Sono contento perché veniamo da una settimana di lavoro al completo, anche se il livello di forma dei giocatori è abbastanza eterogeneo, visti gli stop che alcuni hanno avuto. Ora dobbiamo trovare il giusto equilibrio: abbiamo fatto veramente pochi allenamenti insieme, quindi dobbiamo trovare armonia e fluidità, nelle varie fasi di gioco”.

All’Unieuro Arena, domani, arriva Chieti, già affrontata in SuperCoppa: “Sarà una partita diversa, anche solo per il fatto che in quella gara c’erano assenti, sia da noi, sia da loro. Hanno un ottimo quintetto ed hanno veterani del campionato che sanno interpretare le varie situazioni di gioco indipendentemente dal canovaccio tecnico. Però, mai come domani, noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi”.

Quella di domani sarà la seconda partita di campionato, in un calendario che rischia di essere in continua evoluzione: “Ci siamo detti di pensare solo al presente, e di allenarci e giocare dimenticando tutto il resto, che sia il calendario o gli eventuali assenti. È anche una questione mentale: se si pensa a quello, c’è il rischio di crearsi alibi. E allora, oggi pensiamo a Chieti a fare del nostro meglio per giocare bene e vincere la partita, senza guardare troppo avanti”. Arbitri Ursi Stefano, Maffei Luca, Maschietto Chiara.

Torna il SestoUomo, e domani, saranno due! Loretta Carbonetti di Casta, verrà intervistata nel prepartita, e la grande novità sarà la presenza di un #Partner che affiancherà in telecronaca Enrico Pasini e Stefano Benzoni: sarà Roberto Talamonti di Credit Suisse. Potete seguirli sia su LNP Pass, sia su TeleRomagna e saranno loro a portare ai biancorossi il calore di tutti i tifosi.

È disponibile e consultabile online, il nuovo matchprogram della Pallacanestro 2.015: in un formato nuovo, rinnovato nello stile e nei contenuti, al suo interno potete trovare la presentazione della partita, le interviste ai giocatori e ai Partner, tante foto e molto altro ancora. Si può consultare a questo link: https://www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram/

La gara sarà trasmessa in diretta da TeleRomagna (canale 74 DTV in Romagna e a Bologna) e su LNP Pass a questo link https://bit.ly/3omMaqS. Durante la partita, ci saranno gli aggiornamenti costanti sulle pagine social della Pallacanestro 2.015 Forlì (Facebook: https://bit.ly/fbpall2015; Instagram: https://bit.ly/IGpall2015).