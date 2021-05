Basket serie C Sliver, derby emozionante: vittoria al Gaetano Scirea, ma ai playoff vanno i Baskers

Dopo un overtime e un finale al cardiopalma il derby tra Baskers e Scirea va ai bianconeri col punteggio di 75 a 77. Tuttavia è la compagine Forlimpopolese ad accedere alla finale playoff per la promozione, che si disputerà al meglio delle tre partite da sabato 5 giugno (debutto fuori casa). Decisiva è stata la favorevole differenza canestri nel computo del doppio scontro diretto (64-69 all’andata).

In un derby vibrante come quello andato in scena sabato sera al PalaPicci - col pubblico sarebbe stato certamente un grande spettacolo - a portare a casa l’ambita posta in palio è stata la squadra che ha sbagliato meno e con i suoi uomini d’esperienza ovvero i soliti Rombaldoni in primis ben spalleggiato da Piazza, trova la freddezza di infilare i liberi decisivi quando la palla scotta.

Nella gara cruciale della tribolata stagione Forlimpopoli recupera in extremis il suo capitano ed anche Donati mentre Nucci e Piani devono ancora dare forfait, al pari di S.Ravaioli nelle fila degli ospiti. Fin dalle prime battute s’intuisce che i bianconeri daranno filo da torcere, contro la zona dei padroni di casa crivellano la retina altrui senza pietà (Rossi e Brighi sugli scudi) mentre gli artusiani non trovano il giusto ritmo in attacco spesso sparacchiando a salve.

Quando capitan Solfrizzi stampa il +18 della lunetta per il 29-47 serve un vero miracolo per ribaltare una situazione davvero complicata anche perché diversi effettivi si caricano di falli; sfruttando il fatturato di Flan (tutto nella ripresa) e Dell’Omo (9 dopo il riposo) i Baskérs riescono ad invertire la rotta limitando la produzione offensiva degli ospiti.

Verso la fine dei regolamentari i liberi in serie di Donati e Romba sembrano calare il sipario (65-62) sull’ultimo possesso Scirea non arriva il fallo sacrosanto su Rossi che a -20” imbuca la seconda tripla per l’extra time. Scirea ancora in cattedra che riesce ad allungare imperiosamente sul 65-73 grazie a Farabegoli ma deve ancora fare nuovamente i conti con l’orgoglio dei galletti la cui mano non trema dalla linea della carità mentre i sanguinosi errori di Angeletti, Brighi finiscono per condannare definitivamente Bertinoro. Agnoletti avrà due settimane per recuperare gli acciaccati e giocarsi una meritata serie finale promozione.