Diabetes Marathon “Green edition”, domenica di festa in centro a Forlì: "Lo sport fa squadra"

Domenica di festa a Forlì con l’ottava edizione di Diabetes Marathon, quest’anno “green edition” e anche in presenza con Diabetes Marathon Walk and Run Urban Trail e si integra con l’evento virtuale “Corri con il cuore”. L’evento in presenza, che ha visto la città mercuriale dopo due anni accogliere di nuovo i partecipanti, ha dovuto tenere conto delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19 e per garantire un percorso in sicurezza ai partecipanti sono state previste dagli organizzatori delle partenze a scaglioni e un numero di iscrizioni limitato.

Un percorso nella natura, con partenza da Piazza Saffi di Forlì alla scoperta del territorio forlivese e di luoghi incontaminati, per un percorso adatto a camminatori, podisti e famiglie, realizzato secondo protocolli di sicurezza "Un’altra bella giornata di sport in centro storico nella cornice di Piazza Saffi e nei nostri spazi verdi lungo l’argine del fiume - esclama il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Gli organizzatori hanno realizzato un evento unico e intenso di emozioni con il fine nobile di raccogliere fondi per sostenere l’ospedale forlivese. Quando lo sport si sposa con fini nobili è sempre presente e fa squadra".

"Forlì ha manifestato il proprio grande cuore - sono le parole dell'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari, nel ringraziare gli organizzatori della manifestazione -. Forlì e la Romagna hanno un senso di solidarietà davvero ampio e la solidarietà è il vaccino contro il virus dell'indifferenza. E' un inno alla vita e tutelare persone che hanno difficoltà sanitarie in un momento come quello che abbiamo vissuto va amplificato ulteriolmente".