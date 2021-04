Dopo due settimane di stop, Galletti di nuovo in campo con un occhio ai playoff

Dopo due settimane di stop, il Forlì si rigetta con la testa al campionato alla ricerca di quei punti che possano permettere agli uomini di mister Giuseppe Angelini di conquistare con largo anticipo la salvezza e con un occhio ai playoff distanti appena 3 lunghezze. Per cercare di lasciare per strada meno punti possibili, i biancorossi non dovranno più commettere errori a partire da domenica quando allo stadio "Morgagni" arriveranno i bolognesi del Progresso (diretta Facebook ore 15:00) di mister Moscariello, una delle rivelazione di questa strana stagione che inseguono il Forlì ad una lunghezza: "Sarà una partita difficile ma giocheremo per vincere" attacca mister Angelini in conferenza stampa "Le insidie ci sono sempre soprattutto contro formazioni come il Progresso che sta facendo molto bene, sono organizzati e affiatati quindi nulla è scontato".

Galletti nel frattempo che arrivano al match di domenica rilanciati dai quattro punti conquistati nelle ultime uscite con il successo sulla Bagnolese e col pareggio contro la capolista Fiorenzuola: "La squadra sta bene, in questa sosta ci siamo allenati con intensità quindi mi aspetto di mantenere il trend positivo che avevamo intrapreso". Mister Angelini recupera dalla squalifica Biasiol che ha buone possibilità di essere schierato titolare in coppia con Sabato mentre dovrà fare a meno di Gasperoni, Carlucci e dello squalificato Gigliotti: "La classifica è corta e incompleta visti i vari rinvii causa covid, non facciamo calcoli e pensiamo solo a vincere". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Stella, Bedei, Biasiol, Giacobbi, Marzocchi, Sabato, Sedioli, Gkertsos, Croci, Battaglia, Ballardini, Buonocunto, Pavani, Piva, Tortori, Ndedi, Pera, Longobardi, Ferrari.

--