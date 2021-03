Dopo il ko di Napoli l'Unieuro affronta la Stella Azzurra: "Vogliamo chiudere in testa la regular season"

L'Unieuro 2.015 torna subito in campo a Veroli per affrontare martedì alle 18 al PalaCoccia di Veroli la Stella Azzurra Roma

Dopo la sconfitta di domenica a Napoli, l'Unieuro 2.015 torna subito in campo a Veroli per affrontare martedì alle 18 al PalaCoccia di Veroli la Stella Azzurra Roma. "Senza dubbio, dovremo essere pronti mentalmente, visti gli impegni così ravvicinati - esordisce coach Sandro Dell'Agnello -. Qquello che è certo è che giocheremo, come sempre, per vincere perché ci teniamo a chiudere la regular season al primo posto in classifica".

Lunedì i biancorossi si sono allenati al Pala Coccia; l'auspicio di Dell'Agnello è di potere contare su tutti gli uomini nonostante gli acciacchi: "Non c’è molto tempo per recuperare, e quindi le valutazioni verranno fatte poche ore prima della partita in funzione delle condizioni dei ragazzi".

La Pieffe 2.015 ha avuto modo di studiare gli avversari, tuttavia, fotografa il coach, "giocare due gare così ravvicinate non ci permette di fare lo stesso lavoro che si farebbe in una settimana standard. Detto questo, abbiamo un importante vissuto cestistico costruito in questi mesi, e attingeremo da quello".