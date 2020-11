Dovizioso chiude all'Aprilia: "Mi ha fatto piacere, ma non sono disponibile"

"Mi ha fatto molto piacere, ma non c'è disponibilità da parte mia". Tradotto: serve una moto subito competitiva per lottare per il vertice. Andrea Dovizioso ringrazia Aprilia, ma dice no. Il forlivese, alla vigilia del Gran Premio della Comunità Valenciana, penultimo atto del campionato, ribadisce che il 2021 sarà un anno lontano dal motomondiale. Intervistato da Sky Sport, il forlivese ha ammesso i contatti con Honda: "Abbiamo parlato, ma non abbiamo fatto un accordo. C'era un interesse da parte loro".

"Uno dei motivi anche per cui abbiamo deciso di non firmare è per essere liberi di fare ciò che vogliamo - ha aggiunto -. Non è il momento e il caso di parlare nel 2021, ma il motorsport è così, ci sono novità continue, è tutto molto veloce. Viviamo il momento. Mi sto organizzando per il prossimo anno, poi se ci saranno delle modifiche ci adegueremo". Il futuro: motocross "ed altri progetti", supportato da sponsor.