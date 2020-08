Dovizioso, così non va: peggior qualifica di sempre in MotoGp, penultima fila

C'è una Ducati in pole position. Non è quella di Andrea Dovizioso, incappato nella sua peggiore qualifica in MotoGp, ma quella di Johann Zarco. Il francese della Ducati del team Avantia ha sorpreso tutti col tempo di 1'55"687, beffando le Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il leader del campionato nell'ultimo giro è scivolato mentre cercava la terza pole stagionale. Fa male vedere Dovizioso così indietro. Questo complica e non poco la caccia al titolo del forlivese. Brno doveva essere una delle piste da ambire al bottino pieno, ma partire così rende praticamente impossibile la missione. Dovizioso non riesce per niente a trovare il feeling con le Michelin sul giro secco.

In seconda fila sorprende l'Aprilia di Aleix Espargaro si riscatta dalle cadute dei GP precedenti precedendo Maverick Vinales (Yamaha) e Pol Espargaro (Ktm). Dalla terza fila scatterà Brad Binder (Ktm) davanti a Danilo Petrucci (Ducati) e Joan Mir (Suzuki), mentre Valentino Rossi (Yamaha) non è andato oltre la decima piazza a 0"828. Undicesimo tempo per Alex Rins davanti a Cal Crutchlow.