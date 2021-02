Dovizioso sceglie Yamaha per la nuova vita in motocross. Vinales gli dà il benvenuto sui social

L'ex iridato della 125 e tre volte vicecampione del mondo in MotoGp ha sposato la casa dei Tre Diapason per la nuova avventura con le ruote tassellate

Andrea Dovizioso sceglie Yamaha per la stagione 2021 in motocross. L'ex iridato della 125 e tre volte vicecampione del mondo in MotoGp ha sposato la casa dei Tre Diapason per la nuova avventura con le ruote tassellate. Dopo aver svelato sui social il nuovo casco, l'ex pilota della Ducati ha presentato fotograficamente il suo nuovo bolide, una Yamaha YZ. A far da cornice all'immagine pubblicata su Facebook ed Instagram anche il nuovo mezzo con il quale si presenterà nei paddock dei tracciati terrosi, dove prenderà parte a competizioni di carattere regionale e nazionale.

Moto e furgone sono brandizzati Red Bull, sponsor che lo accompagnata da diversi anni: Dovizioso torna indietro nel tempo e torna al numero 34, utilizzato nelle gare che l'hanno lanciato nel Motomondiale e con il quale ha vinto il titolo nella 125, sfiorandolo nelle stagioni successive in 250cc. Accattivante la grafica della moto, blu metalizzata e nera. A dare il benvenuto in Yamaha Maverick Vinales, ufficiale in MotoGp, e l'ex campione MX Romain Fevbre. Dovizioso sarà impegnato in una serie di test-allenamenti in Sardegna.