Iscrizioni chiuse: il Duathlon Città di Forlì è sold out

Sono 200 gli atleti iscritti al primo duathlon Città di Forlì, un sold out raggiunto, in volata, prima della chiusura delle iscrizioni. Numerosa la rappresentanza emiliana romagnola: Rimini, Bologna, Piacenza, Ferrara, Cesena, Parma, Faenza e Modena; l’intera via Emilia si ritroverà a correre e pedalare a Forlì insieme ad atleti di ogni parte d’Italia, in rappresentanza delle migliori squadre di Abruzzo, Veneto, Marche, Lombardia, Umbria e Toscana.

Amanti della multidisciplina che gareggeranno in un duathlon sprint (5 chilometri di corsa, 20 chilometri in bicicletta ed altri 2.5 di corsa) con partenza ed arrivo in Piazza Saffi e percorsi fra le colline dell’entroterra forlivese. Fra i 200 iscritti 37 donne, atlete fra i 17 ed i 54 anni, di cui molte forlivesi; più esteso il range di età dei colleghi uomini con iscritti fra i 16 ed i 67 anni.

Un gruppo nutrito di atleti che si sta preparando non solo alla competizione sportiva ma anche al rigido protocollo anticovid che gli organizzatori hanno implementato affinché tutta la gara possa essere svolta in massima sicurezza: distanti nello spazio ma vicini nel desiderio di vivere lo sport e gli splendidi percorsi e panorami che la città romagnola sa regalare. Tutti pronti quindi domenica mattina, partenza dalle 10 in Piazza Saffi.