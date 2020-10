È sprofondo rosso al Morgagni: il Forlì soccombe contro la Sammaurese

È crisi nera in casa Forlì. I galletti dopo la batosta di Agliana soccombono per 5 a 1 contro la Sammaurese dell'ex Thomas Bonandi. Illudono i biancorossi che vanno in vantaggio subito con Ferrari salvo poi subire una rimonta gagliarda degli ospiti che ribaltano il risultato con le reti di Bonandi, Nicoli, Gurini, Yassey e Gregorio.

