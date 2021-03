L'assessore Lorenzo Lotti debutta nel Trail Running all'EcoTrail Florence ed è subito medaglia

Debutto in una nuova disciplina con medaglia per l'assessore allo Sport del Comune di Predappio Lorenzo Lotti, che sabato è stato impegnato a Firenze all'EcoTrail Florence. Con l'assenza di gare su strada, Lotti si è cimentato nel Trail Running, sfoggiando subito una grande prestazione. La gara era articolata sulla distanza di 43 chilometri con 1400 metri di dislivello, percorsi su strade bianche, boschi, argine dell'Arno e sentieri.

Una gara che due anni fa ha decretato le selezioni per la nazionale in vista del mondiale di Trail Running, quindi conosciuta ed anche quest'anno partecipata da atleti di alto livello. Le partenze sono state scaglionate in gruppi da 50 persone distanziate ad intervalli di 5 minuti. Lotti è partito nell'ultima griglia dopo 15 minuti dai primi non avendo punti Itra, che decretavano l'ordine di partenza.

Una corsa in rimonta e senza riferimenti, dove ha raggiunto e sorpassato quasi tutti gli atleti: il real time ha poi decretato il terzo posto assoluto sfiorando la seconda piazza. Non poteva chiedere di più Lotti, che ha indossato con tanto orgoglio la medaglia di bronzo.