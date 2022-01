Calcio, nuovo ribaltone in casa Forlì: via Gadda, il terzo allenatore stagionale è Oscar Farneti

Ennesimo ribaltone in casa Forlì Calcio, che nella giornata di giovedì ha esonerato il tecnico Massimo Gadda dopo soli tre mesi dal suo arrivo sulla panchina biancorossa. Stessa sorte prima di lui era capitata a Giovanni Cornacchini, sollevato dal suo incarico anzitempo dopo un deludente inizio di campionato. Fatale per mister Gadda la pesante sconfitta subita nel recupero della 16esima giornata a Fidenza contro il Borgo San Donnino, dove oltre alla pessima prestazione offerta dalla squadra non hanno convinto alcune scelte dell'undici titolare.

Il Forlì in via ufficiale a deciso che riporrà le proprie speranze di salvezza in Oscar Farneti, tecnico cesenate 62 anni per quindici stagioni allenatore indiscusso in casa Savignanese. Il tecnico cesenate nel pomeriggio di giovedì era già al campo a dirigere la sua prima seduta di allenamento. Nel frattempo il Consiglio Federale, a causa del blocco dei campionati a gennaio e alla sospensione dei calciatori non vaccinati, ha concesso un ulteriore finestra di mercato con i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti che si protrarranno dal 26 gennaio al 10 febbraio mentre gli svincoli sempre dal 26 gennaio al 2 febbraio.