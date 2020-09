Esordio in campo internazionale per l'arbitro forlivese Marco Piccinini, che martedì sera sarà quarto ufficiale di gara nella gara di qualificazione ai campionati europei under 21, Belgio-Germania. Nella stagione 2019-2020, la prima in pianta stabile in serie A dopo esser stato promosso in Can-A, l'ingegner edile ha diretto 16 match di campionato e due di Coppa Italia, tirando fuori per 90 volte il cartellino giallo, per tre quello rosso, mentre solo in una circostanza ha espulso un giocatore per doppia ammonizione. Sono quattro i rigori fischiati.

Nel campionato 2019-2020 ha diretto Udinese Parma (1-3), Lecce-Napoli (1-4), Juventus-Spal (2-0), Napoli-Verona (2-0), Milan-Spal (1-0), Sassuolo--Bologna (3-1), Fiorentina-Lecce (0-1), Udinese-Cagliari (2-1), Torino-Bologna (1-0), Sampdoria-Sassuolo (0-0), Brescia-Udinese (1-1), Juventus-Lecce (4-0), Brescia-Verona (2-0), Bologna-Napoli (1-1), Lazio-Cagliari (2-1) e Torino-Roma (2-3). In Coppa Italia ha arbitrato Perugia-Brescia (2-1 dopo i tempi supplementari) e Udinese-Bologna (4-0). Ora la prima esperienza in campo internazionale.