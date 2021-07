F2, Gp Gran Bretagna: un sabato in crescita per Nannini nelle Sprint Race

Matteo Nannini colleziona un 15° e un 14° posto nelle due gare sprint di sabato a Silverstone. L’alfiere di Campos Racing per il round britannico era scattato 16° in Gara-1 e partirà dalla medesima posizione nella Feature Race di domenica.



Sabato convincente per il 18enne in forza al team spagnolo tra due movimentate sprint race della durata di 21 giri ciascuna. Nervi saldi nelle numerose fasi di neutralizzazione e costanza a livello cronometrico hanno consentito a Nannini di migliorarsi gara dopo gara. Autore di un’ottima partenza nella seconda manche, il forlivese è balzato dalla 15^ alla 12^ posizione. Nannini è poi in sedicesima piazza dopo una ripartenza a metà gara, ma è riuscito a terminare 14° approfittando di un errore di Shwartzman e della penalità inflitta a Daruvala.



“Il passo sta migliorando di gara in gara - analizza -. La Feature Race sarà la più importante e ci giochiamo tutto. La strategia è fondamentale e ci stiamo già lavorando. Grazie alle prestazioni abbiamo visto che il potenziale per fare bene c’è, quindi avanti cosi", ha commentato Nannini.



La Feature Race, ossia la gara con sosta obbligatoria che assegna il maggior numero di punti, scatterà domenica mattina alle 11.50 italiane. Nannini prenderà il via dalla 16^ casella.