F3 a Silverstone, Matteo Nannini infiamma con una super rimonta: 14 posizioni recuperate

Weekend dopo weekend Matteo Nannini prende sempre più confidenza col campionato Fia Formula 3. Il portacolori del team Jenzer ha vissuto a Silverstone il suo miglior fine settimana da inizio campionato, chiudendo Gara 2 in 16esima posizione al culmine di una grande rimonta. Il giovane forlivese infatti era scattato dal fondo della griglia dopo che sabato, nella prima gara, era stato protagonista di un contatto mentre lottava con Sebastián Fernández.

"Nelle libere ero un po' indietro, ma anche abbastanza tranquillo perché non avevo messo le gomme nuove. In qualifica poi è andata bene, grazie al 14esimo tempo che sono riuscito ad ottenere nonostante una bandiera rossa - ha commentato Nannini -. In Gara 1, che si è disputata sabato, ho recuperato una posizione. Peccato per il contatto avuto con Fernández e che ha avuto come conseguenza il ritiro, costringendomi inoltre nella seconda gara ad avviarmi dal fondo dello schieramento".

Da trentesimo in Gara 2, il pilota del team Jenzer Motorsport è risalito fino alla quindicesima posizione. Poi è scivolato 17esimo, riguadagnando in seguito ancora una posizione, benché penalizzato da un'eccessiva pressione delle gomme. Al traguardo Nannini è transitato così 16esimo, inserendosi nel gruppo dei più veloci e chiudendo appena davanti a Enzo Fittipaldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono soddisfatto, perché finalmente le cose sono andate bene - ha aggiunto Nannini - Spero che con questa gara si sia intrapresa la strada giusta". Il prossimo appuntamento sarà esattamente tra una settimana in Spagna, il 15 e 16 agosto, sul circuito catalano di Montmeló.