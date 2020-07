F3, dal simulatore alla pista: Matteo Nannini alla scoperta di Silverstone

A soli 14 giorni dal precedente appuntamento dell'Hungaroring, Matteo Nannini si appresta a tornare in pista questo weekend sul circuito inglese di Silverstone, che ospiterà per due settimane di fila il quarto e quinto doppio round del Fia Formula 3 Championship. Se la trasferta magiara si è rivelata estremamente complicata per il giovane pilota forlivese del team Jenzer Motorsport, quest'anno al proprio debutto nella categoria, è pure vero che la stagione per lui è iniziata positivamente.

Sempre veloce in qualifica, con un miglior 14esimo responso messo a segno nella seconda trasferta austriaca di Spielberg, Nannini ha infatti ampiamente dimostrato di potersi agevolmente inserire bel oltre la prima metà dello schieramento, sfoderando in gara una notevole grinta ed evidenziando una crescita costante. Peccato che tuttavia, almeno fino ad ora, la ruota della fortuna non abbia proprio girato dalla sua parte. In terra d'oltremanica pertanto Nannini cercherà innanzi tutto il riscatto.

"Non ho mai girato sulla pista di Silverstone, anche se l'ho provata al simulatore e mi è piaciuta davvero tanto - ha commentato Nannini - So che è un tracciato molto veloce e tecnico, particolarmente difficile. Ma anche questa volta proverò a fare bene". Il weekend del Northamptonshire inizierà venerdì con le prove libere in programma a partire dalle 10.35 mentre la sessione di qualifica di mezzora prenderà il via alle 15.05. Sabato Gara 1 scatterà alle ore 10.25, mentre Gara 2 è in programma domenica con il semaforo verde alle 9.45, sempre ora italiana.

