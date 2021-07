F3, Gp d'Ungheria. Nannini in settima fila: "Sono molto deluso"

Il forlivese colpevolizza il traffico negli istanti decisivi della prova ufficiale, in cui non è riuscito a mettere insieme un giro competitivo

Matteo Nannini si qualifica 13esimo al Gran Premio d’Ungheria di F3: il pilota di Hwa RaceLab scatterà quindi dalla settima fila in Gara-1 e in Gara-3. E' stato un venerdì difficile per il forlivese a Budapest, 13esimo in qualifica ad appena 126 millesimi dalla reverse grid pole riservata a chi parte 12esimo. Il forlivese colpevolizza il traffico negli istanti decisivi della prova ufficiale, in cui non è riuscito a mettere insieme un giro competitivo.



Sarà dunque chiamato a rimontare nella prima e nella terza manche. "Sono molto deluso - esclama -. Ho trovato molto traffico, anche nel finale della qualifica, e non sono riuscito a mettere insieme un buon giro". La giornata di sabato vedrà due incandescenti manche: Gara-1 scatterà alle 10.35 e Gara-2 alle 17.55.