F3, Gp di Francia. Vince Leclerc jr, rimonta rabbiosa di Matteo Nannini

Matteo Nannini regala spettacolo in Gara 2 del Gran Premio di Francia, secondo round del campionato di F3, ma resta a bocca asciutta. Costretto a partire dalla 22esima posizione dopo la manche del mattino compromessa da problemi di degrado gomme dopo pochi giri e dalla sua Dallara numero 14 non al top, nella sfida del pomeriggio il forlivese ha trasformato la rabbia in grinta: ha resettato tutto, cimentandosi in una bellissima rimonta fino alla tredicesima piazza, a pochissimi decimi dalla decima posizione che gli avrebbe garantito un punto. La vittoria di Gara 2 è andata ad Arthur Leclerc, fratello di Charles, precedendo il compagno di squadra e leader del campionato Denis Haugher e il francese Victor Martins.

Poche ore prima a salire sul gradino più alto del podio era stato Alexander Smolyar davanti a Martins e Calan Williams. Domenica alle 11.40 Gara 3, con Nannini che scatterà dalla 13esima piazza. Il forlivese, già a podio a Barcellona, ha dimostrato che con una buona macchina è in grado di lottare con i big.