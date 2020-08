F3, primo punto mondiale per Matteo Nannini. E in Gara 2 partirà dalla pole

Grandissima gara per Matteo Nannini, impegnato nel campionato di Fia F3. Il portacolori del team Jenzer Motorsport, "Ambasciatore dello Sport Città di Forlì", ha conquistato il primo punto mondiale, concludendo gara 1 del Gran Premio di Spagna al decimo posto. Nannini, partito dalla 13esima posizione, si è difeso alla grande su Sebastian Fernandez e per diversi minuti ha registrato anche il giro veloce. Questo piazzamento garantirà al forlivese la partenza dal palo nella Sprint Race in programma domenica mattina. "Sono felice, perché questa volta tutto ha funzionato bene - ha commentato Nannini -. Nelle fasi iniziali ho fatto segnare anche il giro più veloce e questo è la prova che avevamo il potenziale dei primi. Anche se poteva arrivare un risultato ancora migliore, il decimo posto mi sta assolutamente bene, anche perché domani in Gara 2 potrò partire davanti a tutti”.

Nannini ha chiuso ad appena 12"5 dal vincitore Jake Hughes (HWA), che si è imposto davanti a Liam Lawson (Hitech) e Logan Sargeant (Prema). A completare la top ten Novalak (Carlin) Beckmann (Trident), Piastri (Prema), Pourchaire (ART), Peroni (Campos), Verschoor (MP Motorsport) ed appunto Nannini (Jenzer). La gara è stata animata anche dall'ingresso per due volte della Safety Car, la prima già al primo giro dopo un testacoda di Bent Viscaal.