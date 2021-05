F3, speronato a pochi chilometri dal traguardo: sfuma la prima vittoria di Matteo Nannini

Mancavano pochissimi chilometri per celebrare Barcellona la prima e meritatissima vittoria di Matteo Nannini in Formula 3. Ed invece un errore di Dennis Hauger l'ha privato della gioia del gradino più alto del podio. Il patatrac si è materializzato all'inizio del penultimo giro di Gara 2 del Gran Premio di Spagna, prima prova del campionato anticamera della Formula Uno. Il 17enne di Forlì si trovava al comando quando è stato buttato fuori da Hauger, che ha provato ad attaccarlo alla staccata in fondo al rettilineo del traguardo: il norvegese, toccando il cordolo destro, ha perso il controllo della sua Dallara, centrando l'incolpevole portacolori dell'Hwa RaceLab. Risultato: zero punti e tanta delusione. Avrà modo di rifarsi domenica (semaforo verde alle 12) per Gara 3, che lo vedrà scattare dalla quarta posizione. In Gara 1 il 17enne aveva chiuso al decimo posto, prendendo un punto mondiale e permettendogli di partire dalla terza posizione in virtù dell'inversione della griglia.

Nannini ha preso la testa della corsa dopo il contatto tra David Schumacher e Pietro Fittipaldi. A quel punto la monoposto numero 14 del forlivese guidava il plotone fino al contatto innescato da Hauger. A beneficiare di questo regalo è stato Olli Caldwell, precedendo Victor Martins e Frederik Vesti. Gara 1 è stata vinta da Alexander Smolyar davanti a Clement Novalak e Caio Collet.