Final Eight di Coppa Italia, Forlì ritrova Udine nel suo cammino

Sarà Udine l'avversaria dell'Unieuro 2.015 ai quarti di finale di Coppa Italia, in programma a Cervia nel weekend di Pasqua dal 2 al 4 aprile. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha già affrontato i friuliani nelle Final Eight di Supercoppa del Centenario, superando la compagine bianconera con una prova di forza fisica e mentale. Il faccia a faccia avverrà venerdì 2 aprile alle 15. La vincente affronterà poi in semifinale una tra Scafati e Torino, che giocheranno alle 21.

Ed entrambe le compagini sono state avversarie sempre nel cammino di Supercoppa, poi vinta dai campani nella finalissima che i mercuriali hanno disputato decimati dagli infortuni con le assenze di Davide Bruttini, Jacopo Giachetti e Terrence Roderick. Interessante l'altra parte del tabellone, con Napoli che sfiderà Orzinuovi sempre di venerdì alle 12 e Ferrara Tortona alle 18.

Domenica intanto è in programma la penultima di regular season, con la Pieffe 2.015 che vorrà difendere l'imbattibilità del Palafiera contro Latina (palla a due alle 18) e assicurarsi la certezza matematica del primo posto. Giovedì 8 aprile alle 20 capitan Giachetti e compagni faranno tappa a San Severo per il recupero della 23esima giornata. Vincendo anche questa sfida Forlì chiuderebbe la stagione regolare come la migliore dell'A2.