Finalmente sulla pedana da gara: ottimo esordio per le stelline di Gymnica 96

Ottimo esordio per le stelline di Gymnica 96 Lucrezia Morigi, Elisa Santolamazza, Ginevra Rrushi e Zoe Torri, alla loro primissima esperienza in campo gara. Il 2020, anno decisivo per l’inizio della loro carriera ginnica, si è rivelato pieno di incertezze e di battute d’arresto dovute alla pandemia, ma le gymnichine non si sono lasciate sopraffare dal corso degli eventi ed hanno tenacemente continuato ad allenarsi, anche a casa, per poter finalmente esaudire il loro desiderio: calcare la tanto agognata pedana di gara.

Partenza piena di emozioni per le atlete nella prima prova regionale del campionato di Squadra Allieve Gold 3, che con qualche errore concludono in quarta posizione. Migliorano decisamente le loro prestazioni nella seconda prova, un mese dopo, classificandosi seconde ed ottenendo l’accesso alla prova di Zona Tecnica che si disputerà il 10 e 11 aprile tra le migliori squadre del Nord Est Italia.

Le tecniche si dichiarano soddisfatte: "Dopo un anno così complicato non è scontato mantenere accesa la fiamma della passione per lo sport nelle piccole allieve, alle quali viene richiesto grande impegno e tante ore di allenamento. La loro determinazione è stata vincente ed hanno dimostrato una resilienza unica, che le aiuterà molto nel loro percorso di crescita tecnico". La speranza ora è quella di ripartire al più presto con l’attività dello sport di base e vedere l’entusiasmo negli occhi delle bimbe che si avvicinano alla ginnastica ritmica per la prima volta.