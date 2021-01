Calcio, colpaccio del Forlì: espugnata Fiorenzuola, il gol vittoria in zona Cesarini

Nel primo dei quattro turni di recupero che il Forlì dovrà affrontare per recuperare il gap di partite mancanti in campionato, i galletti fanno il colpaccio e battono per 1 a 0 il Fiorenzuola infliggendo la prima sconfitta in campionato agli uomini di mister Tabbiani grazie alla rete del neo entrato Corigliano al 92°. Mister Beppe Angelini opta per un mini turnover facendo riposare Gasperoni e Zamagni per Ballardini e Croci e confermando buona parte della formazione che aveva ben figurati domenica a Lentigione mentre per il Fiorenzuola mister Luca Tabbiani si affida al suo classico 4-3-3 con in avanti l'immancabile Bruschi, bomber con undici reti della formazione emiliana.

Pronti via ed è subito il Forlì a divorarsi una occasione colossale al 4° con Ferrari che servito ottimamente davanti al portiere calcia debole e centrale con Battaiola che para. Scampato il pericolo è il Fiorenzuola a prendere le redini del match con il loro classico gioco fatto di un possesso palla asfissiante che però non porta a reali pericoli dalle parti di De Gori, il Forlì infatti è abile a chiudere gli spazi e a ripartire. La prima frazione scorre via senza troppi sussulti e l'ultimo squillo prima del thè caldo è ancora di marca biancorossa questa volta con Tortori che al 44° scambia bene al limite con Ferrari e va al tiro ma ancora una volta Battaiola nega il vantaggio con una parata provvidenziale. La ripresa parte con i padroni di casa votati all'attacco e rendendosi pericolosi al 59° quando Michelotto calcia al volo su invito di Guglieri ma la palla termina a lato.

La risposta del Forlì sta tutta in tiro velleitario di Gigliotti ma la palla è debole e facile preda di Battaiola. Il ritmo non decolla complice anche un terreno pesante e un freddo pungente e mister Angelini allora prova a dare ritmo ai suoi inserendo Gasperoni e Corigliano per Tortori e Ferrari e la mossa si rivela vincente: minuto 92° Gigliotti corre sul fondo e serve una palla al bacio per il neo entrato Corigliano che la spinge in rete per l'1 a 0. Nel finale saltano gli schemi e i nervi ed il Fiorenzuola termina la sua partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Colantonio, ma ormai non c'è più tempo per i rossoneri padroni di casa che perdono così per la prima volta la loro imbattibilità casalinga e col Forlì che si regala tre punti pesantissimi.

Foto Facebook Forlì Calcio