Fiorenzuola-Forlì annullata per un possibile caso di Covid

Salta la prossima partita del Forlì, il match col Fiorenzuola. Lo comunica la società sulla sua pagina Facebook. La partita in programma domenica 1 novembre, valida per la 6^ giornata di Campionato Nazionale Serie D Girone D "è rinviata a data da destinarsi, per un presunto caso di Covid-19 nello staff organizzativo", spiega la nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.