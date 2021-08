Flag Football Under 15, quattro ragazzi forlivesi vestiranno la cassa della Nazionale

Per i Titans si tratta di un risultato di rilievo che esprime l’ottimo lavoro fatto in questi anni dallo staff giovanile

Sono 4 i ragazzi forlivesi dei Titans che parteciperanno ai prossimi campionati europei di Flag Football under 15, (la versione senza contatto del football americano) che si terranno a Grosseto dal 8 al 11 settembre e che difenderanno i colori dell’Italia: si tratta di Arianna Vittori, Alessia Celli ,Alex Cavallucci e Davide Versari. Per i Titans si tratta di un risultato di rilievo che esprime l’ottimo lavoro fatto in questi anni dallo staff giovanile della compagine mercuriale, e che ha portato ben 4 atleti ai vertici di questa disciplina, che a breve entrerà a far parte delle competizioni olimpiche.

Vittori forlivese classe 2007, giocherà in attacco e vanta già tantissima esperienza sia in attacco che in difesa, e’, oramai da anni titolare nei giovani Titans. Celli, forlivese di 15 anni, giocherà in attacco come ricevitore. Ha in attivato un solo campionato nei Titans, ma ha doti atletiche che l’hanno messa in luce, e, che fanno ben sperare in un europeo da protagonista.

Davide Versari, forlivese classe 2006, giocherà in difesa, dove si è dimostrato un ottimo atleta con tanti placcaggi e intercetti, e forse anche in attacco, dato che nei Titans dove gioca in doppio ruolo, è stato il miglior realizzatore della stagione. Il meldolese Alex Cavallucci, 15 anni, sarà il regista dell’attacco, il quarterback dell’Italia, un ruolo che ricopre da sempre con ottimi risultati nei Titans e che si spera possa replicare anche in Nazionale.