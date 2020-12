Focolaio covid nel Forlì, altri giocatori con sintomi: stop agli allenamenti

L'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus continua a condizionare la travagliata stagione del Forlì. La società biancorossa, attraverso una nota, ha evidenziato "l’aggravarsi della situazione relativa al focolaio da Covid-19", comunicando la sospensione dell'attività sportiva della squadra di mister Beppe Angelini fino a lunedì, data in cui l’intero gruppo effettuerà i tamponi rapidi per riprendere, in sicurezza, gli allenamenti.

Al momento ai sette tesserati positivi si sono aggiunti due giocatori con sintomi influenzali che nelle prossime ore effettueranno il tampone molecolare. "La società per ragioni di sicurezza ha pertanto deciso di prendere questa decisione per tutelare tutte le persone coinvolte", viene comunicato.