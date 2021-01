Forlì a caccia di punti sul campo del Lentigione, Angelini: "Giocheremo anche per Paolo"

Con la drammatica notizia della prematura ed improvvisa scomparsa del segretario amministrativo Paolo Spada, anima del Forlì Calcio, i galletti domenica saranno di scena in terra emiliana, più precisamente sul campo del Lentigione (ore 14:30 con diretta Facebook sulla pagina del Lentigione Calcio) seconda forza del campionato, dove giocheranno con il lutto al braccio.

Le prime parole di mister Angelini non possono però che essere in memoria dell'amico venuto a mancare: "È morto un pezzo del Forlì, una persona speciale apprezzata da tutti; domenica giocheremo anche per lui, per dargli una gioia". Una notizia terribile che ha scosso come non mai l'ambiente biancorosso e che non con poche difficoltà proverà a ripartire e a superare lo shock proprio su un campo difficile come quello del Lentigione, formazione ancora imbattuta tra le mura del proprio stadio: " Affronteremo un avversario forte e in salute, temo tutta la loro squadra perché è ricca di giocatori di valore per la categoria, per noi sarà un esame di maturità ".

Forlì che arriva all'incontro con una buona dose di fiducia figlia delle due vittorie consecutive su Ghivizzano e Sasso Marconi e finalmente con l'infermeria vuota: "La squadra è in salute e i ragazzi si allenano bene, quindi non posso lamentarmi; l'unica novità riguarda Baldinini che è ufficialmente fuori dai piani societari e in attesa di trovare una collocazione migliore". In chiusura un ultimo pensiero va ancora per il segretario scomparso: "Avremo una motivazione in più domenica, Paolo ci teneva molto alla società, noi dovremo fare il massimo per omaggiarlo". I Convocati: De Gori, Stella, Biasiol, Sabato, Croci, Sedioli, Zamagni, Marzocchi, Gkertsos, Giacobbi, Battaglia, Piva, Ballardini, Buonocunto, Gigliotti, Gasperoni, Zabre, Pozzebon, Tortori, Ferrari.