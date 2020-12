Forlì calcio, ancora cinque positivi al covid: niente match contro la Correggese

Il covid-19 continua a bloccare il Forlì. La squadra di mister Beppe Angelini non scenderà infatti in campo il 13 dicembre per la sfida contro la Correggese. Il match è stato ufficialmente rinviato dal Dipartimento Interregionale, dopo la documentazione inoltrata dalla società biancorossa sulla situazione sanitaria che sta condizionando la squadra. E' in procinto di tornare in campo Elia Ballardini dopo la negatività dell'ultimo tampone. Mentre sono ancora cinque i componenti della società alle prese col covid. Beppe Angelini, oltre a Ballardini, potrà contare sul recupero anche di Emanuele Croci e Nicolò Pozzebon. I biancorossi torneranno quindi in campo domenica 20 dicembre per la trasferta in terra felsinea contro il Progresso.