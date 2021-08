Forlì calcio, Cornacchini contento dopo la gara col Cesena: "La squadra ha fatto molto bene"

Galletti che sono gia tornati al lavoro nel complesso del "Morgagni" in attesa del prossimo test amichevole in programma mercoledì prossimo alle 20:30 contro il Meldola al campo sportivo "G. Pantieri"

Sono segnali molto positivi quelli lanciati dal Forlì mercoledì sera nella sfida al Cesena nel "Memorial Silver Sirotti". A discapito infatti di un avversario di categoria superiore e nettamente più avanti con la preparazione, i galletti di mister Giovanni Cornacchini non hanno sfigurato ed anzi hanno tenuto testa nell'arco dei novanta minuti alla compagine bianconera terminando l'incontro con un divertente 2-2. Molto bene i nuovi arrivati, Borrelli e Petrucci ma nel complesso si è mossa bene tutta la squadra col mister dei biancorossi soddisfatto della prestazione.

"I ragazzi hanno espresso sul campo quello che avevamo preparato in settimana, nonostante avessimo una preparazione atletica inferiore all'avversario - sono le parole del tecnico -. Forse ci potrebbe servire ancora qualcosa sul mercato, ma sono contento perché la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto contro un avversario di serie C".

Galletti che sono gia tornati al lavoro nel complesso del "Morgagni" in attesa del prossimo test amichevole in programma mercoledì prossimo alle 20:30 contro il Meldola al campo sportivo "G. Pantieri" e col mister Cornacchini che ha già bene in mente il Forlì che verrà: "L'idea iniziale era partire su una base di 4 4 2 ma al momento" analizza il tecnico" coi giocatori che ho a disposizione proseguiremo su un 4 3 1 2 che mi sembra possa essere più adatto alle nostre caratteristiche".