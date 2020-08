Forlì calcio, fortemente voluto da mister Angelini. Si presenta lo scuola Juve Nicolò Pozzebon

E' stato di fatto il primo acquisto della nuova stagione, fortemente voluto dal nuovo mister Giuseppe Angelini che lo ha personalmente convinto e contattato, Nicolò Pozzebon non ci ha messo molto a scegliere di approdare a Forlì. "Ho avuto mister Angelini negli allievi della Juventus e ho sempre mantenuto un buon ricordo di lui, sia per il suo modo di essere che per il modo di lavorare quindi non appena mi ha chiamato ho capito subito che la scelta giusta era venire a Forlì", esordisce.

Veloce e capace di coprire più ruoli sul fronte d'attacco, Nicolò si presenta così: "Sono una seconda punta ma sò giocare anche da esterno o trequartista; mi piace giocare negli ultimi trenta metri, magari dettando l'ultimo passaggio per finalizzare un'azione" e aggiunge "Sono qui da poco ma mi sto ambientando molto bene, ho trovato un gruppo che già si conosceva e mi ha accolto splendidamente quindi per ora posso ritenermi soddisfatto della scelta di venire a Forlì".

Nonostante la giovane età (classe '97) Nicolò vanta esperienze in serie B a Perugia, in C a Piacenza, Mestre e alla Juventus U23 ed in ultimo in D all'Arzachena dove ha interrotto la stagione con 8 reti in 25 presenze: "Stavo andando bene e puntavo ad andare in doppia cifra, poi però sappiamo tutti come sono andate le cose; personalmente uscito dalla Primavera della Juventus non ho reso in campo come avrei potuto, non ero ancora pronto per il salto nel calcio dei grandi e con molta umiltà sono sceso di categoria per lavorare e ripartire", chiosa il giocatore.

"Questa categoria spero possa essere il mio trampolino di lancio - conclude -. Angelini è l'allenatore giusto per provare a riuscirci e chissà magari il salto di categoria lo farò proprio insieme al Forlì". A margine la società biancorossa attraverso i suoi canali social ha annunciato che la prossima settimana uscirà la campagna abbonamenti per la stagione 2020-2021.