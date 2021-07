Forlì calcio, fumata bianca: Manuel Pera resta in biancorosso

Manuel Pera resta in biancorosso. Il centravanti, arrivato a Forlì lo scorso anno, ha rinnovato il contratto per la prossima stagione. Ha disputato 16 partite con la maglia mercuriale, realizzando 12 reti e risultando un giocatore importante per il progetto Forlì. Pera vanta una carriera di grande spessore vissuta tra serie C e serie D, avendo militato in società come Lucchese, Carrarese, Poggibonsi, Pontedera, Rimini, Delta Calcio Rovigo, Matelica, Taranto e Recanatese.