Forlì calcio, i biancorossi si muovono sul mercato in attesa di ripartire

Continua a non migliorare la situazione in casa Forlì dopo il focolaio di covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra la scorsa settimana; col rientro al campo di Marco Vesi restano infatti ancora otto i giocatori positivi più un membro dello staff mentre altri due calciatori saranno sottoposti ad un nuovo tampone tra qualche giorno per essere stati a contatto proprio con i nuovi positivi. Insomma una situazione che non accenna a migliorare e che costringe i galletti ad uno stop forzato dal campionato che nel frattempo è ripreso con un nuovo protocollo; sono ormai passati due mesi esatti dall'ultimo match disputato dai ragazzi di mister Angelini, che probabilmente riprenderanno il loro cammino solamente nell'anno nuovo, presumibilmente il giorno della Befana.

Nonostante questa difficile situazione proseguono comunque gli allenamenti con i biancorossi che continueranno le sedute fino alla vigilia, due giorni di riposo per Natale e Santo Stefano, ripresa degli allenamenti il 27 dicembre con piccola sosta per il primo giorno dell'anno e ripresa delle attività al 2 gennaio per preparare al meglio la sfida in casa del Ghivizzano in programma mercoledì 6 gennaio. Nel frattempo il direttore sportivo Carlo Di Fabio prosegue nella sua opera di ritocco ad una rosa che nelle prime uscite è apparsa più fragile del previsto; dopo gli innesti di spessore con Tortori e Sabato, è notizia di martedì l'addio del classe '92 Andrea Beduschi che si accasa al Brusaporto Calcio, formazione bergamasca che milita nel girone B di serie D, mentre si attende solo l'ufficialità per l'innesto di Denny Gigliotti, centrocampista classe '91 in uscita dal Virtus Francavilla in serie C con una grande esperienza alle spalle e reduce da stagioni importanti col Catanzaro e col Rende.