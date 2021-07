Forlì Calcio, in settimana si presenta il nuovo tecnico Cornacchini. E il mercato è in fermento

Settimana importante in casa Forlì che mercoledì presenterà alla stampa il nuovo tecnico Giovanni Cornacchini, autentico lusso per la categoria. Nato a Fano nel 1965 con un passato da ottimo attaccante e navigando in tutte le categorie fino alla serie A, parte con la carriera di allenatore nel 2004 in serie D con la Cagliese passando in seguito e lasciando ottimi risultati nelle piazze di Fano, Fermo, Ancona e Bari. Un curriculum di tutto rispetto formato da 515 panchine con 223 vittorie, 156 pareggi e 136 sconfitte e che costringerà gioco forza il Forlì a cercare di trattenere tutti i big della stagione passata per dare cosi al nuovo mister una rosa già rodata e sicuramente competitiva.

Al momento sembrano positive le notizie che giungono sul rinnovo di Manuel Pera che parrebbe intenzionato a proseguire la sua carriera in biancorosso e altrettanto buone sono le possibilità di un Loris Tortori bis, anch'egli fantasista indiscusso della stagione passata. Al lavoro intanto il ds Andreatini sul fronte mercato, che potrebbe annunciare in settimana qualche nuovo arrivo mentre per quanto riguarda lo staff tecnico che affiancherà Cornacchini, è ufficiale l'arrivo come mister in seconda di Tommaso Marolda, mentre Lorenzo Giunchi resterebbe preparatore atletico insieme a Marcello Teodorani come preparatore dei portieri e Massimo Ridolfi come fisioterapista. Galletti che, in attesa di un comunicato ufficiale, dovrebbero ritrovarsi in vista del raduno ai primi di agosto con la preparazione che si svolgerebbe a Meldola.