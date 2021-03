Forlì calcio, Nicolò Pozzebon passa alla Union Clodiense Chioggia

Nicolò Pozzebon lascia il Forlì. La società biancorossa comunica di averlo ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Union Clodiense Chioggia. Da viale Roma ringraziamenti al giocatore "per la correttezza e la professionalità che lo ha contraddistinto nella sua esperienza con la maglia biancorossa". Quello di Pozzebon era stato il primo acquisto dei biancorossi, contattato da mister Angelini. Ma con gli arrivi di Cristian Longobardi e Manuel Pera il reparto offensivo andava sfoltito. In questa stagione ha disputato 14 partite, il 32% da titolare, andando a segno una sola volta. anta esperienze in serie B a Perugia, in C a Piacenza, Mestre e alla Juventus U23 ed in ultimo in D all'Arzachena dove ha interrotto la stagione con 8 reti in 25 presenze. All'Union Clodiense prende il posto di Daniele Melandri, che martedì sarà operato a Parma per la ricostruzione del legamento crociato.