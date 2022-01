Calcio, il nuovo allenatore non dura neanche 24 ore: Oscar Farneti si dimette

Non c'è pace in casa Forlì Calcio e a nemmeno ventiquattro ore dalla sua nomina, venerdì pomeriggio Oscar Farneti ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico dei galletti. Troppi i dubbi sull'ambiente che hanno attanagliato il tecnico cesenate fin dalle prime battute e che dopo appena un giorno di lavoro lo hanno indotto fare armi e bagagli e declinare l'invito. Una batosta pesantissima per la società di Viale Roma che si è ritrovata a meno di due giorni dalla sfida con l'Alcione Milano a dover passare l'incarico in fretta e furia a Mattia Graffiedi, già in orbita biancorossa da diverse stagioni e precedentemente allenatore della juniores; allo stesso tempo un ennesimo "schiaffo morale" ad una città e ad una tifoseria che da troppi anni subisce l'onta di situazioni che hanno distrutto tifo e passione anche nei più ottimisti. In un comunicato la società parla di un ritiro "per motivi strettamente personali".