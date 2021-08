Forlì-Cesena, conto alla rovescia per il derby in memoria di Silver Sirotti

Mercoledì alle 20.45 lo stadio Morgagni di Forlì ospiterà il Memorial di calcio “Silver Sirotti”. L’evento sportivo rientra nell'ambito delle iniziative organizzate per valorizzare l'esempio del forlivese Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile che perse la vita nel 1974 nell'attentato terroristico al Treno Italicus. La famiglia Sirotti e l’Assessorato allo Sport in stretta collaborazione con il “Forlì F.C.” con questo evento intendono sottolineare i valori che furono alla base dell’atto eroico di Silver Sirotti, figura di spicco per la Romagna intera e che aveva legato la sua formazione anche alla passione in ambito sportivo.

Il Comune di Forlì ha organizzato nei giorni scorsi le cerimonie istituzionali presso il Parco di via Ribolle a lui intitolato e al cippo presente al binario 1 della stazione di Bologna, oltre al grande concerto gospel che ha coinvolto un pubblico numeroso in una serata di grande impatto emotivo. Informazioni tecniche sull’incontro e le modalità di accesso legate all'emergenza sanitaria sono consultabili sul sito www.forlifc.com.

L'accesso allo stadio, nel rispetto dell'ultimo Dpcm, sarà consentito nel limite del 50% della capienza massima autorizzata a coloro in possesso di Green Pass, tampone negativo con validità 48 ore o certificato di accertata guarigione dal Covid che saranno controllati dal personale prima di accedere all’impianto. Per i tifosi presenti ci sarà inoltre l'obbligo di occupare il posto indicato sul biglietto acquistato, di rispettare il distanziamento interpersonale, sia frontale che laterale, di almeno un metro, di indossare la mascherina protettiva negli spazi comuni e di evitare ogni forma di assembramento.

L'acquisto dei tagliandi per il settore ospiti sarà possibile a partire da martedì nella sede del Centro Coordinamento Clubs Cesena dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Per gli altri settori, invece, sarà possibile recarsi presso la segreteria dello Stadio Morgagn dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il giorno dell'evento il botteghino aprirà alle 19.30, ma non sarà possibile acquistare tagliandi per il settore ospiti. Questi i prezzi indicati dal Forlì per i vari settori dell'impianto: gradinata e gradinata ospite 5 euro, tribuna unica 10 euro (ridotto donne, over 65, genitori settore giovanile 8 euro. Ingresso gratuito per i nati dopo il 2005.