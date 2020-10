"Forlì e Seravezza si doveva giocare a porte chiuse": la Polizia multa la società biancorossa

La sfida tra Forlì e Seravezza, recupero della prima giornata di campionato vinta dai biancorossi col punteggio di 2-1, si sarebbe dovuta disputare "a porte chuse", senza la presenza degli spettatori. E così la società biancorossa è stata sanzionata dalla Polizia di Stato "per il mancato rispetto della normativa volta al contenimento della emergenza epidemiologica". Dalla Questura viene rimarcato come il Forlì "avesse organizzato un efficiente servizio per il filtraggio degli spettatori, che durante l’evento hanno indossato la mascherina e mantenuto il distanziamento in virtù delle norme contenute nel dpcm del 7 agosto scorso". Sugli spalti erano presenti alcune decine di tifosi, muniti di abbonamento e biglietto.

Tuttavia, informano dalla Questura, la partita si doveva disputare "a porte chiuse", con la sola presenza del gruppo squadra, degli addetti delle due compagini, sanitari e arbitri. Nei confronti del presidente Gianfranco Cappelli, durante l’incontro, è stata irrogata la sanzione amministrativa prevista dal decreto legge numero 19 del 25 marzo scorso. "Salvo diverse determinazioni da parte dell’autorità di governo, anche i prossimi incontri di calcio di serie D dovranno disputarsi su tutto il territorio provinciale a porte chiuse", viene comunicato dalla Questura.