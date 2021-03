Forlì gioca a viso aperto, ultimi secondi fatali: il big match è di Napoli

Inciampa a Napoli la Pallacanestro 2.015, che al PalaBarbuto cede 75-69 dopo un match equilibratissimo e deciso solo negli ultimi 40''. Biancazzurri che, dopo Scafati, si sbarazzano anche dell’altra big del girone rosso, vendicando la sconfitta maturata al PalaGalassi nella partita d’andata, ma i biancorossi si tengono stretta la migliore differenza punti. Decisivi i troppi liberi sbagliati dalla squadra di coach Sandro Dell'Agnello. Non ha brillato Roderick (solo 9 punti per lui), quattro in meno di Rush (13) e sei lunghezze dietro il top scorer Giachetti (15). Prossimo appuntamento domenica alle 18 contro Latina, nell’ancora inespugnata Unieuro Arena.

Dell’Agnello parte con Rodriguez, Roderick, Rush, Natali e Landi. Cominciano forte i biancorossi con una bomba di Landi e un canestro di Rush, anche Napoli si sblocca da fuori con Zerini. Serve un’altra tripla per portare in vantaggio i padroni di casa per la prima volta a 3’34’’, con Mayo. Gli azzurri infilano un parziale di 9-0 che vale il momentaneo 12-7 e il primo timeout di Dell’Agnello dopo 4’37’’. I padroni di casa continuano a macinare, il grande ex Pierpaolo Marini trova i suoi primi punti per il 21-12. Gran break di Forlì, che col recuperato Bruttini e le triple di Bolpin e Rush si riporta sotto di appena una lunghezza. Il primo quarto, molto equilibrato, finisce proprio 23-22.

Perfetta parità coi primi punti di capitan Giachetti. Torna sul +5 Napoli dopo una palla persa da Bolpin, che consente il canestro a Mayo. Giachetti trova due canestri consecutivi portando i romagnoli sul -2, poi dopo la marcatura di Uglietti arriva il primo timeout speso da Sacripanti. Al termine del primo tempo, i partenopei conducono 39-35.

Si gioca punto su punto in avvio di terzo quarto, con Landi e Rush che rispondono a Marini e Parks. Da 3 Rodriguez, come i punti che separano la Gevi dall’Unieuro. A 26’40’’, dopo la bomba firmata Rush per il -2, Dell’Agnello interrompe il gioco, prima che Bruttini dal colorato faccia 1/2. Marini pesca il jolly dalla distanza, poi realizza due tiri liberi, mandando i suoi sul +6. Fallo tecnico di Parks su ‘Jef’ Rodriguez, che fa 3/3. Un tiro separa le due squadre, prima dello scoccare della mezz’ora Natali riesce a insaccare una volta dai 6.75, per il 54-52. In avvio di quarto periodo ancora il numero 8 trova il canestro, ristabilendo la perfetta parità. Alla tripla di Marini rispondono Bolpin e Giachetti, riportando avanti i biancorossi (57-58). Libero di Iannuzzi, poi Mayo da fuori ritrova il +3. A un libero del capitano segue la bomba di ‘T-Rod’, che trova il nono punto personale e il momentaneo 61-62. A 2’32’’ dalla fine è ancora parità, con entrambe le formazioni a quota 66. Mayo realizza tre dei quattro liberi consecutivi a disposizione, poi Giachetti dalla distanza trova il 69-69, con 1’22 alla fine. Quattro punti firmati Lombardo-Parks a 22’’ dalla sirena spengono le speranze di vittoria di Forlì, che perde 75-69.