Monologo biancorosso, ma il Forlì spreca troppo: il secondo test è senza reti

Nella seconda uscita stagionale i galletti di mister Beppe Angelini impattano in amichevole per 0 a 0 contro la formazione del Russi. Nonostante i pesanti carichi di lavoro a cui il Forlì si era sottoposto nei giorni precedenti, è comunque un buon test con tante occasioni da goal e altrettanti errori sotto porta: sono i galletti a dettare i ritmi e al 21’ Buonocunto scarica per Gkertsos che arriva in area ma colpisce alto.

Passano pochi minuti e al 26’ è Ferrari che si vede annullare un goal per fuorigioco; è un monologo biancorosso e questa volta è la traversa a fermare sempre Ferrari ben servito in area da Gasperoni. Nella ripresa girandola di cambi per entrambe le squadr,e ma le occasioni più ghiotte capitano ancora sui piedi dei galletti ma sia Akammadu che Zabre a tu per tu col portiere non riescono a sbloccare il risultato dal definitivo 0 a 0.

Tabellino

1^ tempo

Russi: Lombardi, Spazzoli, Martini, Gadda, Vasumini, Righi, Garavini, Gualandi, Bezzi, De Rose, Venuri.

Forlì: De Gori, Bedei, Sedioli, Vesi, Gkertsos, Ballardini, Albonetti, Baldinini, Gasperoni, Buonocunto, Ferrari

2^ tempo:

Russi: Bartolini, Magnani, Merciari, Rotondi, Bungaja, Papa, Tafa, Bolognesi, Troncossi, Gallamini, Fogli, Sabbatini

Forlì: Barducci,Beduschi, Biasiol, Giacobbi,Zamagni, Piva, Battaglia,Marzocchi,Pozzebon, Akammadu, Zabre